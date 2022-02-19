Столтенберг: РФ получит больше НАТО на границах при желании меньшего присутствия альянса

"Если Россия хочет нас разделить, она фактически получит обратное, она получат более сплоченный Североатлантический альянс", - отметил Столтенберг. "А если Россия хочет меньше [сил] НАТО у своих границ, она получит обратное - она получит больше НАТО", - подытожил он.

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретать НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в случае если цель России заключается в том, чтобы иметь меньшую численность сил Североатлантического альянса на своих границах, то РФ получит лишь "больше НАТО". С таким утверждением он выступил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Вместе с тем генсек НАТО вновь призвал Россию отвести свои силы от границ Украины и начать дипломатические переговоры в целях урегулирования кризиса. "России никогда не поздно отступить, прекратить готовиться к войне и начать дипломатические переговоры с Североатлантическим альянсом и союзниками по НАТО, чтобы найти политическое решение", - заключил Столтенберг.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Министерство иностранных дел России 17 декабря прошлого года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Ранее президент РФ призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Он уточнил, что Москве нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства. Между РФ, США и НАТО прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.