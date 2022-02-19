В ЛНР обнаружили взрывное устройство на шоссе, ведущем в РФ

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с эвакуируемыми в РФ людьми в районе Краснодона. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых ведомствах ЛНР.

"В районе города Краснодон, по трассе "Луганск - Изварино" заминирована дорога", - сказал собеседник.

По некоторым данным, устройство находилось под мостом между Краснодоном и Молодогвардейском. По сообщениям очевидцев, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.