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Кризис на Украине
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В ЛНР обнаружили взрывное устройство на шоссе, ведущем в РФ

По некоторым данным, устройство находилось под мостом между Краснодоном и Молодогвардейском

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с эвакуируемыми в РФ людьми в районе Краснодона. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых ведомствах ЛНР.

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"В районе города Краснодон, по трассе "Луганск - Изварино" заминирована дорога", - сказал собеседник.

По некоторым данным, устройство находилось под мостом между Краснодоном и Молодогвардейском. По сообщениям очевидцев, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

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