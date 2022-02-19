Кулеба на встрече с главами МИД стран G7 в Мюнхене обсудил ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с главами внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) на полях Мюнхенской конференции по безопасности и обсудил ситуацию в Донбассе. Об этом сообщила в субботу пресс-служба украинского министерства иностранных дел.

"Министр подробно проинформировал коллег об эскалации напряженности со стороны России и ситуации с безопасностью вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении. Отмечается, что Кулеба вновь отметил позицию Киева о том, что Украина не намерена проводить наступательную операцию в Донбассе, а также какие-либо диверсии и провокации.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что его собеседники выразили поддержку Украине и готовность к дальнейшим решительным шагам для сдерживания РФ.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

В последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. В Донецкой и Луганской народных республиках с 17 февраля сообщают о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины, которые привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Информация о погибших не поступала, два мирных жителя ранены. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.