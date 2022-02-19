Премьер Хорватии призвал органы раскрыть причины спешного ареста министра строительства

ЗАГРЕБ, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в субботу призвал Генеральную прокуратуру раскрыть причины спешной организации и проведения задержания министра территориального планирования, строительства и государственного имущества страны Дарко Хорвата.

"Сейчас тот момент, когда генеральный прокурор, которой мы предоставили положительный отзыв, должна была бы встать перед камерами и объяснить, каковы причины такой спешки и срочности в задержании министра", - подчеркнул Пленкович на пресс-конференции в Загребе.

"Мы считаем, что если у них имеются, то они представят доказательства, почему они решили сделать такой шаг, - продолжал премьер-министр. - На данный момент этот шаг мне кажется непропорциональным, но я уверен, что они исходят из законной работы".

По оценке Пленковича, момент обыска и задержания министра выбран органами неслучайно.

По словам адвоката Хорвата Владимира Терешака, министр был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Ранее в субботу государственное информационное агентство ХИНА сообщило, что обыски прошли не только в доме у министра Хорвата, но и по месту жительства вице-премьера правительства страны Бориса Милошевича, а также ряда других чиновников из государственных ведомств. В отношении них пока какой-либо дополнительной информации не приводится.