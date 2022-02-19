В ЛНР сообщили об обстреле 16 населенных пунктов со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки обстреляли 16 населенных пунктов в ЛНР, активно применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие. Об этом заявил в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Только за прошедшие сутки украинские боевики тридцать один раз нарушили режим прекращения огня, осуществив обстрел шестнадцати населенных пунктов республики. Активно применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение", - говорится в его сообщении.

По его информации, ВС Украины с начала суток 17 раз нарушили "режим тишины" в Донбассе и обстреляли 14 населенных пунктов.

"С начала текущих суток украинские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв районы населенных пунктов Первомайск, Золотое-5, Калиново, Славяносербск, Желобок, Металлист, Желтое, Калиновка, Веселая Гора, Донецкий, Санжаровка, Дебальцево, Веселогоровка Сокольники, Раевка с применением 122-миллиметровой ствольной артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов", - сказал он.

Филипоненко добавил, что личный состав ВСУ в Донбассе пребывает в полной боевой готовности, численность продолжают наращивать.

"Согласно подтвержденной информации, приказом командующего ООС (силовая операция Киева в Донбассе - прим. ТАСС) [Александра] Павлюка личный состав оккупационных сил приведен в полную боевую готовность. Экипажи боевых машин соединений и частей ОТГ "Север" находятся при технике, боекомплект загружен, прогрев двигателей боевых машин проводится каждые два часа, танков - не менее двух раз за ночь. Доклады о выполнении огневых задач по территории республики с выводом о возможностях прорыва на отдельных участках осуществляются каждый час. Нами получены новые факты по наращиванию группировки войск ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил", - говорится в заявлении.