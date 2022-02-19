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Персонал представительства НАТО на Украине переводят из Киева во Львов и Брюссель

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Персонал представительства НАТО на Украине переводят из Киева во Львов и Брюссель на фоне угрозы предполагаемого вторжения России на украинскую территорию. Об этом в субботу сообщила пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко в эфире "Общественного" телевидения.

"НАТО и страны-союзники очень внимательно следят за ситуацией и оценивают ее и продолжают принимать все необходимые меры. Безопасность нашего персонала является первоочередной, поэтому персонал переведен во Львов и Брюссель", - сказала она.

По словам Мусиенко, офисы НАТО на Украине продолжают работать.

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