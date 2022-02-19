В Киеве сообщили, что украинские депутаты попали под обстрел в Донбассе

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Депутаты украинского парламента и иностранные журналисты попали под обстрел в Донбассе. Об этом сообщила в субботу представитель украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"На одной из позиций народные депутаты и представители зарубежных СМИ попали под обстрел и были эвакуированы в укрытие", - написала Палийчук в своем Telegram-канале.

Палийчук также сообщила, что под обстрел попал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. Пресс-секретарь опубликовала в своем телеграм-канале видезапись, на которой виден Арахамия в бронежилете и в защитном шлеме в темном помещении, напоминающем бомбоубежище. На видео слышен звук, похожий на звук взрыва. "Опять еще одна прилетела", - говорит Арахамия.

Телеканал "Украина-24" сообщает, что попавшие под обстрел украинские депутаты и иностранные журналисты не пострадали. Телеканал сообщил, что под обстрелом оказался также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, однако эта информация не была подтверждена официально.