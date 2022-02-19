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Кризис на Украине
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В Донецке поступила информация о минировании двух отелей и жилых комплексов

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ДОНЕЦК, 19 февраля. /ТАСС/. Анонимная информация о минировании двух отелей и четырех жилых комплексов получена в Донецке. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

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"Поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе: проспект Титова, 15 (отель "Шахтар плаза"), ул. Артема, 142а (отель "Доменик"), жилые комплексы : "Замковый", "Панорамный", "Европейский", "Евроград", - написал он в своем Telegram-канале.

Ситуация вдоль линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры.

В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию.

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