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Кризис на Украине

Франция рекомендует своим гражданам покинуть Украину

Франция рекомендует своим гражданам покинуть Украину - АФП со ссылкой на МИД страны.

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МГБ ЛНР подтвердило обнаружение заминированной машины на шоссе, ведущем в РФ
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