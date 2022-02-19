Госсекретарь США обсудил с главой МИД Франции ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом на полях Мюнхенской конференции по безопасности дипломатическое взаимодействие с РФ, а также потенциальные западные санкции в случае "агрессии против Украины". Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили "текущие дипломатические усилия и усилия по сдерживанию со стороны союзников по НАТО, партнеров из ЕС, членов G7 и других партнеров в ответ на кризис", который, по утверждению Госдепа, "без наличия необходимости вызвала Россия".

"Они вновь подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также готовность союзников и партнеров создать жесткие последствия для России в случае, если она осуществит дальнейшую агрессию против Украины", - отмечается в тексте.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.