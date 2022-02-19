В Луганске завершили восстановительные работы на пострадавшем от взрыва газопроводе

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты компании "Луганскгаз" завершили восстановительные работы на газопроводе, где накануне произошло два взрыва. Об этом сообщила в субботу пресс-служба предприятия.

"По состоянию на 17:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) восстановительные мероприятия на газопроводе среднего давления по улице 2-я Беломорская завершены. Специалисты ГУП "Луганскгаз" приступили к восстановлению газоснабжения ранее отключенных абонентов", - говорится в сообщении.

В ночь на 19 февраля в Луганске произошло два взрыва на газопроводе, после которых возникли сильные пожары. Первый взрыв произошел около 00:10 (совпадает с мск) в районе улиц Фрунзе и 2-я Беломорская в районе Малой Вергунки, второй - в 00:40 на улице Веселогоровская в Каменнобродском районе. В течение часа возгорание на месте одного из взрывов было ликвидировано, работы на месте второго - продолжались. По данным компании "Луганскгаза", от системы газоснабжения были отключены 95 абонентов.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.