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Зеленский упрекнул Запад в том, что он требует реформ взамен финансирования

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что страны Запада предоставляют Киеву финансирование, требуя при этом проведения определенных реформ в стране. Об этом он заявил в субботу, выступая на Мюнхенском форуме по безопасности.

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"Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ? Послушайте, есть еще война. Есть еще страна в мире, у которой на востоке такая сильная армия и которая делает реформы? Это все непросто", - сказал он, выступление которого транслировал телеканал "Украина-24".

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УкраинаКризис на УкраинеМюнхенская конференция по безопасностиЗеленский, Владимир Александрович
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