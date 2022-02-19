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Кризис на Украине

Более 750 жителей Луганска в течение дня эвакуировано в Россию

По данным правительства ЛНР, в первой половине дня из республики в Россию было вывезено 13,5 тыс. человек

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Более 750 жителей Луганска за субботу уже эвакуировано в Россию, отправка автобусов продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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"Автобусы с 751 жителем Луганска выехали на территорию Российской Федерации. В числе отправившихся в эвакуацию в первую очередь женщины и дети, а также подопечные организаций и учреждений социального назначения. Отправка автобусов из Луганска на территорию РФ продолжается", - цитирует сообщение мэрии агентство Луганскинформцентр.

По данным правительства ЛНР, в первой половине дня из республики в Россию было вывезено 13,5 тыс. человек.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках объявлена всеобщая мобилизация.

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