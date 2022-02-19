Зеленский заявил, что у него нет опасений за свою страну в ходе его поездки в Мюнхен

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не боялся покинуть свою страну для участия в Мюнхенской конференции по безопасности, так как, по его словам, она находится под защитой военных и населения.

"Я уверен, что наше государство в надежных руках. Это не только мои руки, это руки наших военных и наших граждан", - отметил он в ходе выступления на конференции.

Зеленский подчеркнул, что считает "важным" свой приезд в Германию. "И хочу вам сказать, что я сегодня позавтракал на Украине и поужинаю также на Украине. Надолго я не улетаю", - пообещал он.