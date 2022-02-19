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Глава МИД Италии обсудил Украину с госсекретарем США

Как сообщается в коммюнике МИД Италии, на чрезвычайном заседании глав МИД стран "семерки" Луиджи Ди Майо намерен проинформировать коллег о своих недавних визитах в Киев и Москву

РИМ, 19 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на полях Мюнхенской конференции по безопасности обсудил последнее развитие событий на границе России и Украины с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает итальянское внешнеполитическое ведомство в субботу в Twitter.

Как уточняется, встреча прошла в рамках прошедшего на площадке конференции заседания глав МИД стран Группы семи. "Ди Майо встретился с Энтони Блинкеном, чтобы обсудить последнее развитие ситуации на границе Украины и России", - отмечается на официальной странице. Итальянский министр провел в Мюнхене еще рад двусторонних контактов, в том числе с коллегой из Канады Мелани Жоли.

Как сообщается в коммюнике МИД Италии, на чрезвычайном заседании глав МИД стран "семерки" Ди Майо намерен проинформировать коллег о своих недавних визитах в Киев и Москву. Итальянский министр также затронет тему переговоров по иранскому ядерному досье, а также обсудит ситуацию в Ливии.

Теги
СШАИталияКризис на УкраинеМюнхенская конференция по безопасностиДи Майо, ЛуиджиБлинкен, Энтони
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