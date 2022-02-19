МИД Ирана: Тегеран сталкивается с двойной игрой Запада на переговорах по ядерной сделке

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Иранская сторона имеет дело с двойной игрой западных стран в ходе переговорного процесса по восстановлению ядерной сделки в Вене. Об этом заявил в субботу глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Сейчас, когда я обращаюсь к вам здесь, в Мюнхене, мои коллеги сталкиваются с двойной игрой Запада по вопросу временных рамок и текста [соглашения]", - сказал он.

Если переговоры по ядерной сделке провалятся, то вина за это ляжет на западные страны.

"Если на текущем этапе [диалога в Вене] западные страны не сделают то, что от них требуется, они будут ответственны за провал на переговорах", - сказал он.

Разморозка США иранских активов на 10 млрд долларов может стать знаком о готовности к прямым переговорам с Ираном по ядерной сделке, заявил Абдоллахиян.

"Знаком доброй воли может стать разморозка наших активов на 10 млрд долларов. <...> Этого достаточно для [начала] прямых переговоров", - сказал он.