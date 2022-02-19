Глава МИД Британии: ситуация вокруг Украины может резко ухудшиться на следующей неделе

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Страны Запада должны быть готовы к резкому ухудшению ситуации вокруг Украины на следующей неделе. Об этом заявила в субботу глава МИД Великобритании Лиз Трасс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"[Мы переживаем] один из самых опасных моментов для европейской безопасности с начала XX века. Нам необходимо демонстрировать беспрецедентное единство. Многие хотели бы видеть ситуацию в более позитивном ключе, но я думаю, что нам надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе", - утверждала она.

По ее словам, НАТО должна быть уверена, что обладает более передовыми видами вооружений, чем Россия.

"НАТО должна быть уверена, что впереди России во видам вооружений", - сказала министр. - Мы фокусируем внимание на таких сегментах, как киберсфера и информационное пространство. При этом нам также следует больше инвестировать в материально-техническую базу и укреплять восточный фланг НАТО".