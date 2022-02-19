Ниинистё не думает, что у Финляндии особые отношения с РФ

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё не считает, что у Финляндии с Россией есть какие-то особые отношения, однако у них общая граница и многолетний опыт соседства. Об этом он сообщил в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я должен признаться, что не думаю, что у меня лично или у Финляндии есть какие-то особенные отношения с Россией или ее лидерами. Но, с другой стороны, у нас длительная история жизни по соседству с Россией. Я бы охарактеризовал эти отношения как соседские", - сказал он, комментируя слова модератора о том, что в мире ценят финский опыт общения с РФ и советуются с Финляндией по этому поводу.

По его словам, "если у вас длинная [общая] граница", то нельзя не замечать соседа.

"Согласно финской мудрости, с общей географией ничего нельзя сделать. Но одним из уроков прошлого для Финляндии является то, что нет ничего более ценного, чем возможность жить в мире. И, думаю, это своего рода та цель, которой мы пытаемся достичь уже многие десятилетия".