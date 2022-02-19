В Донбассе погибли двое украинских военнослужащих

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Двое украинских военнослужащих погибли в Донбассе, четверо получили ранения. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"В результате обстрела двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях", - говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили, что украинские военные "контролируют ситуацию в Донбассе и адекватно реагируют на потенциальные угрозы".

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что в течение предыдущих суток ВСУ обстреляли территорию республики 49 раз, выпустив 667 боеприпасов.