На Украине могут повысить предельный возраст бойцов территориальной обороны до 70 лет

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Предельный возраст резервистов территориальной обороны на Украине могут увеличить до 70 лет. Об этом сообщил в субботу начальник штаба - заместитель командующего Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины Сергей Собко.

"Некоторые люди хотят и имеют силы служить в территориальной обороне, но не проходят по возрасту. Мы думаем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить возраст - от 60 до 65 или до 70 лет", - сказал он в эфире "Радио "Свобода" (признано в РФ иноагентом).

При этом, по словам Собко, понадобится вносить изменения в законодательство, поскольку, согласно действующим номам, бойцом территориальной обороны может стать человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что количество членов территориальной обороны на Украине должно составлять 2 млн человек.

1 января на основании закона "Об основах национального сопротивления" Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Вооруженных сил Украины. Закон предусматривает, что они будут действовать по территориально-зональному принципу, вне районов, где происходят боевые действия. Предполагается, что в этих силах будут входить военнослужащие, которые постоянно будут нести службу, и резервисты, получающие денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях, но продолжающие работать на своих основных работах. Вступить в силы теробороны могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет независимо от пола или наличия военного опыта.