Блинкен: Байден всегда готов встречаться с Путиным, "если это пойдет на пользу миру"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, по информации американской стороны, принял решение проявить агрессию в отношении Украины, но, пока этого не случилось, Вашингтон будет пытаться решить ситуацию путем дипломатии. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Отвечая на вопрос ведущей, надвигается ли война на Украине по оценке американской стороны, госсекретарь сообщил, что сложно дать конкретный ответ.

"Как сказал президент США [Джо] Байден, на основании имеющейся у нас информации похоже, что президент [Владимир] Путин действительно принял решению вновь осуществить агрессию против Украины, но до самого момента, когда это действительно случится, мы будем пытаться найти дипломатическое решение, потому что конфликт, война и агрессия не отвечают ничьим интересам", - сказал он.

Байден всегда готов встречаться с Путиным, "если это пойдет на пользу дипломатии и миру", заявил Блинкен.