Британия и ФРГ удвоят усилия по достижению дипломатического решения ситуации на Украине

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились удвоить усилия для достижения дипломатического выхода из ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского главы правительства, распространенном по итогам встречи двух лидеров на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Премьер-министр заявил, что мы в данный момент находимся в самой опасной фазе кризиса, а российское вторжение [на Украину] возможно в любой момент. Премьер-министр и канцлер Шольц решили удвоить усилия по достижению дипломатического решения для предотвращения ненужного кровопролития", - сказано в сообщении.