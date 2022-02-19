Президенты Ирана и Франции обсудили венские переговоры по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и его иранский коллега Эбрахим Раиси обсудили в субботу по телефону переговорный процесс по восстановлению в полном объеме ядерной сделки, который проходит в Вене. Об этом сообщает пресс-служба иранского президента.

"Раиси подчеркнул, что любое соглашение в Вене должно предполагать отмену санкций", - говорится в сообщении. По его словам, "Иран в ходе переговоров внес конструктивные предложения, а также рассмотрел представленные инициативы других сторон с точки зрения собственных национальных интересов".

Макрон в свою очередь отметил, что "на переговорах в Вене заметен явный прогресс". "Мы надеемся, что переговорный процесс успешно завершится в кратчайшие сроки", - добавил он.

В пятницу руководитель российской делегации на переговорах в Вене, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в интервью ТАСС, что стороны могут договориться по ядерной сделке до конца февраля. По его словам, венские переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вышли на финишную прямую.

В Вене идет восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в рамках консультаций Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также в формате трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики были настроены завершить работу в феврале 2022 года.