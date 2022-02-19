Посол Германии на Украине: Будапештский меморандум не имеет юридических обязательств

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Будапештский меморандум, согласно которому Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность, не имеет юридических обязательств. Об этом заявила в субботу посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

"Будапештский меморандум - это, действительно, формат без юридических обязательств в рамках международного права. Но я думаю, что сейчас нужно пробовать все, чтобы избежать войны", - сказал она в эфире телеканала "Украина-24".

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД страны созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. По его словам, "если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то [меморандум] будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году".

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

10 февраля текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.