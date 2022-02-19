Заминированный под Краснодоном автомобиль был оснащен радиоуправляемым зарядом

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Заминированный автомобиль на дороге Луганск - Краснодон в Луганской народной республике (ЛНР) был оснащен радиоуправляемым взрывным устройством, сообщила пресс-служба Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.
"После подрыва автомобиля на месте осталась воронка диаметром около 40 м. Предварительные оценки специалистов указывают на то, что транспортное средство было оснащено радиоуправляемым зарядом взрывчатого вещества", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.
Уточняется, что "обнаруженный под железнодорожным путепроводом в 500 м от населенного пункта Самсоновка брошенный автомобиль был начинен взрывчатым веществом мощностью около 200 кг в тротиловом эквиваленте".
"Подрыв этого устройства угрожал жизни эвакуируемых граждан, следующих в колонне по трассе. Также по железнодорожному путепроводу через час после обнаружения автомобиля со взрывчатым веществом должен был проследовать поезд с женщинами и детьми, эвакуируемыми в Российскую Федерацию. С учетом количества взрывчатки и близости важных объектов инфраструктуры, а также опасности для гражданского населения, оперативная группа решила разминировать автомобиль путем подрыва на безопасном расстоянии", - пояснили в МГБ.