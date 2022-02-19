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Заминированный под Краснодоном автомобиль был оснащен радиоуправляемым зарядом

После подрыва автомобиля на месте осталась воронка диаметром около 40 м

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Заминированный автомобиль на дороге Луганск - Краснодон в Луганской народной республике (ЛНР) был оснащен радиоуправляемым взрывным устройством, сообщила пресс-служба Министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

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"После подрыва автомобиля на месте осталась воронка диаметром около 40 м. Предварительные оценки специалистов указывают на то, что транспортное средство было оснащено радиоуправляемым зарядом взрывчатого вещества", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.

Уточняется, что "обнаруженный под железнодорожным путепроводом в 500 м от населенного пункта Самсоновка брошенный автомобиль был начинен взрывчатым веществом мощностью около 200 кг в тротиловом эквиваленте".

"Подрыв этого устройства угрожал жизни эвакуируемых граждан, следующих в колонне по трассе. Также по железнодорожному путепроводу через час после обнаружения автомобиля со взрывчатым веществом должен был проследовать поезд с женщинами и детьми, эвакуируемыми в Российскую Федерацию. С учетом количества взрывчатки и близости важных объектов инфраструктуры, а также опасности для гражданского населения, оперативная группа решила разминировать автомобиль путем подрыва на безопасном расстоянии", - пояснили в МГБ.

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