Вести диалог с РФ, но ввести санкции. Как прошла Мюнхенская конференция по безопасности

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Запад готов вести предметный диалог с Россией по вопросам безопасности в разных форматах, но заранее подготовил пакет серьезнейших санкций на случай войны на Украине. Такую позицию выработали лидеры западных стран по итогам второго дня Мюнхенской конференции по безопасности. 58-й по счету международный форум собрал в баварской столице около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира.
Председатель форума Вольфганг Ишингер в очередной раз посетовал, что РФ впервые с 1999 года не приняла участия в конференции на официальном уровне. Западные лидеры, говоря о России без России в этот день, заявили, что не готовы поступиться своими принципами и рассчитывают на дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины.
Они также пришли к выводу, что поддержание безопасности в Европе невозможно без тесного трансатлантического сотрудничества. "Текущий кризис демонстрирует важность трансатлантических отношений для европейской безопасности. Две мировые войны и холодная война научили нас, что реальной безопасности в Европе нет без сильных трансатлантических связей", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что военные бюджеты стран НАТО, за исключением США, выросли с 2014 года на $270 млрд. По его мнению, это было сделано, чтобы "предотвратить войну".
Готовность Запада к диалогу
Генсек НАТО считает, что отвод РФ своих войск от границ Украины должен стать "важным первым шагом на пути к мирному урегулированию" кризиса. По его словам, НАТО не видит признаков возвращения российских сил в казармы после учений.
В то же время альянс "продолжает оставаться готовым к сотрудничеству с Москвой с помощью предметного диалога". При этом Столтенберг заявил о неприемлемости требований России о прекращении расширения НАТО и о неразмещении вооружений альянса на его Восточном фланге. "В НАТО не может быть членов первого класса на западе (где силы НАТО были размещены изначально - прим. ТАСС) и второго класса - на востоке (которые были приняты в альянс в результате серии расширений с 1997 года, и где сейчас альянс наращивает свое военное присутствие - прим. ТАСС)", - сказал он.
"Я не питаю иллюзий, быстрых успехов ожидать не приходится, но динамику кризиса мы изменим лишь в ходе переговоров. Нам нужно как можно больше поддерживать дипломатию, но не быть при этом наивными", - отметил канцлер ФРГ Олаф Шольц, подчеркнув, что "нормандский формат имеет решающее значение" для урегулирования кризиса вокруг Украины.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал, что намерен вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы устранить существующие у России обеспокоенности по вопросам безопасности. При этом он выразил мнение, что власти РФ используют ситуацию на Украине, чтобы сделать более выигрышной позицию Москвы на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности. "НАТО - это мирный и оборонительный альянс. Мы желаем работать с президентом Путиным, чтобы продемонстрировать это и дать ему заверения, в которых он может нуждаться", - подчеркнул глава британского кабмина.
На полях Мюнхенской конференции состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7). По ее итогам была подтверждена готовность к дипломатическому взаимодействию с РФ, в том числе по вопросам европейской безопасности. "Мы приняли к сведению последние заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию. Мы подчеркиваем нашу приверженность ведению с Россией диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес, таким как европейская безопасность, сокращение рисков, прозрачность, меры по укреплению доверия и контроль над вооружениями. Мы также подчеркиваем нашу приверженность поиску мирного и дипломатического выхода из нынешнего кризиса, и мы призываем Россию принять предложение о контактах в рамках диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия - НАТО и ОБСЕ". Мы приветствуем возобновление диалога ОБСЕ по европейской безопасности, инициированное председательствующей в ОБСЕ Польшей, и выражаем нашу глубокую надежду на то, что Россия будет взаимодействовать конструктивным образом", - говорится в опубликованном коммюнике.
Санкции как главный аргумент
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления заявила, что Евросоюз, США, Великобритания и Канада уже согласовали всеобъемлющий пакет санкций против России, если на Украине начнется война.
"В случае, если Россия ударит, мы ограничим доступ к финансовым рынкам для российской экономики и введем экспортные ограничения, которые блокируют возможности России по модернизации и диверсификации ее экономики. У нас есть множество высокотехнологических товаров, по которым мы имеем доминирование, и они не смогут быть легко заменены Россией", - предположила она.
Вице-президент США Камала Харрис также поспешила объявить о готовности пакета "серьезнейших санкций" против России, указав, что Москва якобы "продолжает сужать окно возможностей к диалогу". "Если она продолжит действовать в том же ключе, то мы, союзники по НАТО наложим серьезнейшие, действенные санкции на РФ. Мы подготовили пакет мер, они будут жесткими", - сказала она.
В характерной эпатажной манере выступил британский премьер Джонсон, пообещав сделать невозможным для россиян привлечение капитала на финансовых рынках Лондона и начать "раскрывать матрешки российских компаний, чтобы найти конечного бенефициара от их деятельности".
Шольц охарактеризовал подход Запада к отношениям с Россией как "двойную стратегию". По его словам, она заключается в желании вести переговоры и готовности ввести санкции в случае агрессии.
Но есть проблема - газ
ЕС в ближайшее время не сможет заместить объемы получаемого из РФ газа поставками сжиженного природного газа (СПГ), пришла к выводу глава ЕК. "В ближайшее время мы не сможем заместить поставки газа из России на СПГ, который нам поставляют наши ближайшие друзья, в частности США. Газ обеспечивает 24% энергобаланса всего Евросоюза, 90% этого объема импортируется, 40% импорта составляет российский газ, то есть энергозависимость весьма велика", - сказала фон дер Ляйен.
Глава Еврокомиссии также утверждала, что ЕС с 2014 года снизил зависимость от российского газа, поскольку построил "ряд СПГ терминалов", а также сеть локальных газопроводов, для переброски газа в любую страну сообщества в случае необходимости, а также в соседние страны, в том числе, обеспечивать газовые поставки на Украину за счет реверсных потоков. Фон дер Ляйен повторила претензии к "Газпрому", что российская компания в период газового кризиса в ЕС якобы "поставляла минимальные объемы газа в рамках своих контрактов", вместо того, "чтобы нарастить поставки и получать прибыль", что является "странным поведением".
Не раздувать шумиху и выполнить "Минск-2"
Руководство Евросоюза должно серьезно задуматься над ситуацией на Украине и понять, действительно ли расширение НАТО на восток способно гарантировать мир в Европе, заявил глава МИД КНР Ван И, обратившийся к аудитории в режиме онлайн.
По словам министра, КНР готова играть конструктивную роль в решении соответствующих вопросов на площадке Совета Безопасности ООН. Он также подчеркнул, что позиция Пекина в отношении Североатлантического альянса, который китайская сторона считает "продуктом холодной войны", не изменится. Ван И также напомнил, что Китай выступает за сохранение территориальной целостности и суверенитета всех стран мира, в том числе Украины.
"Насколько мне известно, Россия поддерживает новые минские соглашения, как и Европа. Что касается США, госсекретарь Энтони Блинкен говорил мне, что американская сторона тоже выступает в их поддержку. Так почему бы всем заинтересованным сторонам не собраться и не сесть за стол переговоров, чтобы подробно это обсудить? Я считаю, что все заинтересованные стороны должны сфокусироваться на этом, вместо того чтобы раздувать шумиху и нагнетать ситуацию, создавая панику", - сказал он.
По словам китайского дипломата, в связи с риском начала войны всем государствам следует проявить ответственность и предпринять усилия для поддержания мира. "Украина должна стать мостом, который соединяет Восток и Запад, а не линией фронта между ведущими державами", - подчеркнул Ван И, призвав принять во внимание "оправданную обеспокоенность РФ".
Главы МИД "большой семерки" также поддержали необходимость "полного выполнения минских соглашений" и выразили "поддержку усилиям Германии и Франции в рамках нормандского процесса". В их заявлении говорится, что страны G7 подтверждают намерения Киева выполнять минские договоренности.
Шольц попал впросак
Резонансным стало заявление канцлера ФРГ, который допустил, что понятие "геноцид" неприменимо к ситуации в Донбассе. "Аргумент, что в Донбассе происходит геноцид, надо ясно сказать, смешной", - утверждал он, обращаясь к реплике российского президента, который говоря о ситуации в Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом.
МИД РФ моментально отреагировал на подобное заявление Шольца, назвав его неприемлемым. "Не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида. Это неприемлемо, учитывая исторический опыт Германии в вопросах массовых расправ над людьми и распространения человеконенавистнической идеологии", - прокомментировали ТАСС на Смоленской площади.
Умные, но не твердолобые
В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран НАТО с просьбой предоставить Киеву гарантии безопасности, пока она не является членом Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что "никто никого к стенке не ставит" с вопросом о том, что Украина завтра хочет быть в НАТО. "Мы хотим, но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности", - сказал он.
Зеленский также заявил, что власти Украины "умные, но не твердолобые". По его словам, Киев понимает, что существует множество рисков, а также что не все члены НАТО единогласны в вопросе о членстве страны в альянсе.
Канцлер ФРГ в свою очередь указал, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня в обозримом будущем. Он подчеркнул, что решения в пользу гарантированного присоединения Украины к альянсу не было. Шольц также назвал парадоксом тот факт, что сейчас именно этот вопрос является предметом разногласий.
Отверг Шольц в очередной раз и возможность поставок Украине вооружений, напомнив при этом, что Германия оказывает и будет оказывать финансовую поддержку Киеву.
Перспектива сделки с Ираном
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предложил план, который может стать фундаментом для начала прямых переговоров с Тегераном по ядерной сделке. Для этого достаточно разморозки США иранских активов на $10 млрд. "Если мы не достигнем ничего, помимо того, о чем договорились в Вене, то смысла в прямых переговорах нет", - сказал он. При этом дипломат добавил, что американская сторона должна выступить с серьезной инициативой, чтобы Тегеран пошел на непосредственный диалог.
"Знаком доброй воли может стать разморозка наших активов на $10 млрд. <...> Этого достаточно для [начала] прямых переговоров", - сказал он. По словам главы МИД Ирана, "одних слов о желании пойти на прямые переговоры недостаточно". "Они должны показать на практике добрую волю, чем может стать отмена отдельных санкций или разморозка активов", - уточнил он.
Дипломат напомнил о необходимости предоставления Ирану гарантий со стороны Вашингтона о том, что Соединенные Штаты впоследствии не выйдут из ядерной сделки. По его словам, "Иран готов добиться хорошего соглашения в кратчайшие сроки, если противоположная сторона примет необходимое политическое решение". "Сейчас, когда я обращаюсь к вам здесь, в Мюнхене, мои коллеги сталкиваются с двойной игрой Запада по вопросу временных рамок и текста [соглашения], - подчеркнул он. - Если на текущем этапе [диалога в Вене] западные страны не сделают то, что от них требуется, они будут ответственны за провал на переговорах".
О конференции
Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Кляйстом как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.