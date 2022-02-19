Харрис обсудила ситуацию вокруг Украины с канцлером ФРГ, главой ЕК и премьером Греции

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-президент США Камала Харрис обсудила на полях Мюнхенской конференции по безопасности ситуацию вокруг Украины с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель Белого дома.

"Сегодня на полях Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент Камала Харрис встретилась отдельно с канцлером Германии Олафом Шольцем, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На каждой из встреч они обсуждали Украину, последнее развитие событий и единый ответ трансатлантического сообщества", - сообщил он.

"В частности, они обсуждали быстрые и жесткие экономические меры, которые США, ЕС и другие собираются задействовать, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину", - отметил чиновник. "Они также обсудили текущие усилия как по сдерживанию, так и в сфере дипломатии", - добавил он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.