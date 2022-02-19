Эксперт: Зеленский блефует, говоря о выходе из Будапештского меморандума

СОФИЯ, 19 февраля. /ТАСС/. Болгарский эксперт по вопросам международной политики Боян Чуков считает, что президент Украины Владимир Зеленский блефует, говоря о возможности выхода Украины из Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. Об этом Чуков заявил в субботу в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Зеленский блефует, ничего подобного произойти не может. Президент Украины в данный момент напоминает хамелеона, который меняет цвет, пытаясь быть страшным. Подобного рода работа по подготовке ядерного оружия требует времени, которого нет. Если, что возможно, ему в этом никто заранее не помог. Одно дело хотеть, другое дело - иметь возможность, третье и четвертое - действительно сделать", - полагает Чуков.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД страны созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. По его словам, "если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то [меморандум] будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году".

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

10 февраля 2022 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.