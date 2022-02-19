Обстрелы республик Донбасса не прекращаются. В Россию продолжают прибывать потоки беженцев

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Обстрелы ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик велись всю субботу, представители народных милиций ДНР и ЛНР каждый час сообщали о все новых и новых нарушениях режима прекращения огня со стороны киевских силовиков. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский все же отправился на Конференцию по безопасности в Мюнхен, где активно обсуждал с западными коллегами так называемую российскую угрозу и в очередной раз призывал Запад дать Киеву гарантии по поводу вступления в НАТО.
На фоне непрекращающихся обстрелов в Донбассе и однообразных речей украинского лидера в Россию продолжали прибывать потоки беженцев из ДНР и ЛНР, где из-за обострения ситуации на линии соприкосновения накануне была объявлена эвакуация населения.
Бегущие от войны
Как сообщили вечером в субботу в пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева, областные пункты временного размещения приняли уже более 4 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Все они обеспечены горячим питанием и медицинской помощью.
Еще утром в области был введен режим чрезвычайного положения, а все министерства переведены на круглосуточную работу.
Не остались глухи к проблемам жителей ДНР и ЛНР и другие российские регионы. Так, в Воронежскую область направился первый ж/д состав с беженцами, планируется, что он доставит туда 500 человек. Накануне о готовности принять людей заявили также Крым, Севастополь, Челябинская область и другие.
Острая фаза противостояния
По последним данным республик Донбасса, только за текущие сутки ВСУ нарушали перемирие десятки раз, выпустив сотни мин.
В течение дня представители ДНР и ЛНР неоднократно выступали с экстренными заявлениями, сообщая как статистику по обстрелам, так и данные, которые им удалось разузнать благодаря разведке.
Так, разведка ДНР получила план наступательной операции киевских силовиков на Донбасс, основной целью которой намечена "зачистка" территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией народных республик". Как сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, на данную операцию киевским силовикам "выделяется до пяти суток". Кроме того, ВСУ продолжают диверсионную деятельность на территории ДНР, пытаясь посеять страх и панику среди мирных жителей, а также распространяют пропагандистские листовки. В свою очередь в ЛНР сообщили о том, что разведка смогла установить новые факты наращивания группировки ВС Украины на линии соприкосновения.
Тем временем днем стало известно, что снаряды со стороны Украины долетели и до территории РФ. Один из них попал в жилой дом, пострадавших нет.
Кроме того, Басурин сообщил, что украинские военные обстреляли представителей Народной милиции ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и тележурналистов, хотя видели, по кому ведут огонь. Он не уточнил, о каких СМИ идет речь, однако ранее в субботу телеканал RT Arabic сообщил на своем сайте, что его съемочная группа попала под обстрел в ДНР.
Зеленский в Мюнхене
Несмотря на обострение ситуации, президент Украины все-таки отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где его встретили бурными овациями, которые не смолкали 25 секунд. Сам же Зеленский гордо заявил, что не боялся покинуть свою страну, так как, по его словам, она находится под защитой военных и населения. В то же время надолго оставаться в Германии он не намерен и уже в ближайшее время улетает обратно в Киев.
Выступая на конференции, Зеленский снова заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности со стороны ведущих стран мира, пока не является членом НАТО. Он также сообщил, что поручил МИД созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума. При этом он подчеркнул, что, если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то "[меморандум] будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году".
В Мюнхене он встретился с рядом западных политиков, в частности, переговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В очередной раз речь шла о "российской агрессии", кибератаках на украинское правительство и безоговорочной поддержке Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины.
С вице-президентом США Камалой Харрис Зеленский на встрече на полях конференции обсудил развитие ситуации вокруг Украины и потенциальные западные санкции против РФ.
Несмотря на весьма враждебную риторику в адрес России, украинский лидер все же обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением встретиться.
Ситуация в Донбассе
Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны ВСУ. Информация о погибших пока не поступала, однако обстрелы привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой Зеленского в зону операции ВСУ в Донбассе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.
В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.