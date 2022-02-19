Обстрелы республик Донбасса не прекращаются. В Россию продолжают прибывать потоки беженцев

Президент Украины Владимир Зеленский все же отправился на Конференцию по безопасности в Мюнхен, где обсуждал с западными коллегами так называемую российскую угрозу

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Обстрелы ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик велись всю субботу, представители народных милиций ДНР и ЛНР каждый час сообщали о все новых и новых нарушениях режима прекращения огня со стороны киевских силовиков. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский все же отправился на Конференцию по безопасности в Мюнхен, где активно обсуждал с западными коллегами так называемую российскую угрозу и в очередной раз призывал Запад дать Киеву гарантии по поводу вступления в НАТО. На фоне непрекращающихся обстрелов в Донбассе и однообразных речей украинского лидера в Россию продолжали прибывать потоки беженцев из ДНР и ЛНР, где из-за обострения ситуации на линии соприкосновения накануне была объявлена эвакуация населения. Бегущие от войны

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Как сообщили вечером в субботу в пресс-службе губернатора Ростовской области Василия Голубева, областные пункты временного размещения приняли уже более 4 тыс. жителей ДНР и ЛНР. Все они обеспечены горячим питанием и медицинской помощью. Еще утром в области был введен режим чрезвычайного положения, а все министерства переведены на круглосуточную работу. Не остались глухи к проблемам жителей ДНР и ЛНР и другие российские регионы. Так, в Воронежскую область направился первый ж/д состав с беженцами, планируется, что он доставит туда 500 человек. Накануне о готовности принять людей заявили также Крым, Севастополь, Челябинская область и другие. Острая фаза противостояния По последним данным республик Донбасса, только за текущие сутки ВСУ нарушали перемирие десятки раз, выпустив сотни мин.

В течение дня представители ДНР и ЛНР неоднократно выступали с экстренными заявлениями, сообщая как статистику по обстрелам, так и данные, которые им удалось разузнать благодаря разведке. Так, разведка ДНР получила план наступательной операции киевских силовиков на Донбасс, основной целью которой намечена "зачистка" территории народных республик от русскоязычного населения, выдавливание его на территорию России, получение контроля над всей территорией народных республик". Как сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, на данную операцию киевским силовикам "выделяется до пяти суток". Кроме того, ВСУ продолжают диверсионную деятельность на территории ДНР, пытаясь посеять страх и панику среди мирных жителей, а также распространяют пропагандистские листовки. В свою очередь в ЛНР сообщили о том, что разведка смогла установить новые факты наращивания группировки ВС Украины на линии соприкосновения. Тем временем днем стало известно, что снаряды со стороны Украины долетели и до территории РФ. Один из них попал в жилой дом, пострадавших нет. Кроме того, Басурин сообщил, что украинские военные обстреляли представителей Народной милиции ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и тележурналистов, хотя видели, по кому ведут огонь. Он не уточнил, о каких СМИ идет речь, однако ранее в субботу телеканал RT Arabic сообщил на своем сайте, что его съемочная группа попала под обстрел в ДНР. Зеленский в Мюнхене Несмотря на обострение ситуации, президент Украины все-таки отправился на Мюнхенскую конференцию по безопасности, где его встретили бурными овациями, которые не смолкали 25 секунд. Сам же Зеленский гордо заявил, что не боялся покинуть свою страну, так как, по его словам, она находится под защитой военных и населения. В то же время надолго оставаться в Германии он не намерен и уже в ближайшее время улетает обратно в Киев.

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