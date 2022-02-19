МИД Саудовской Аравии: коалиция применяет в Йемене стандарты НАТО по защите гражданских

МЮНХЕН, 19 февраля. /ТАСС/. Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция придерживается во время боевых операций в Йемене против мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) тех же стандартов для защиты мирного населения, что и НАТО. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы стремимся найти мирное решение конфликта в Йемене и надеемся, что хуситы поставят интересы их страны выше интересов любой внешней стороны, - сказал он. - Мы будем и впредь поддерживать законное правительство Йемена и защищать районы, которое оно контролирует".

"Авиаудары предусматривают и защиту мирного населения, и в Йемене коалиция применяет те же стандарты, что используют для этого НАТО и США, - подчеркнул он, поставив под сомнение данные о гибели в налетах гражданских, которые предоставляют мятежники. - В нашей доктрине нет ничего, что позволяло бы не считаться с жизнями мирных жителей Йемена, мы привержены этому и у нас есть механизмы для расследования там подобных инцидентов. Прекращение огня - вот основа безопасности гражданских лиц в этой стране".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями мятежников. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся свыше шести лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, более 24 млн йеменцев (примерно 80% населения страны) нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.

21 января появилась информация, согласно которой боевая авиация альянса разбомбила исправительное учреждение в йеменской провинции Саада. Гуманитарная организация "Врачи без границ" сообщила, что в результате авиаудара погибли 70 и были ранены около 140 человек. Хуситы же заявляли о почти 90 убитых и свыше 220 пострадавших. В коалиции отвергли причастность к налету, назвав все сообщения на этот счет "не соответствующими действительности" и пообещав довести "реальные факты" до сведения ООН и Международного комитета Красного Креста.