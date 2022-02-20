{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Столтенберг полагает, что Россия готовит полномасштабное вторжение на Украину

На это указывают все маркеры, подчеркнул генеральный секретарь НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг AP Photo/Francisco Seco, Pool
Описание
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo/Francisco Seco, Pool

ТАСС, 20 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ готовится напасть на Украину. С таким утверждением он выступил в субботу в интервью германскому телеканалу ARD.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение", - сказал генсек НАТО, чьи слова приводит агентство Agence France-Presse.

В субботу пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко заявила, что сотрудники представительства НАТО на Украине переводятся из Киева во Львов и Брюссель.

Посольства ряда иностранных государств эвакуировали свой персонал из Киева и призвали сограждан покинуть Украину из соображений безопасности из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеСтолтенберг, Йенс
Кризис на Украине
Елисейский дворец: Макрон прилагает усилия, чтобы избежать крупного конфликта на Украине
Елисейский дворец: Макрон прилагает усилия, чтобы избежать крупного конфликта на Украине
Читать полностью