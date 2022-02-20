Столтенберг полагает, что Россия готовит полномасштабное вторжение на Украину

ТАСС, 20 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что РФ готовится напасть на Украину. С таким утверждением он выступил в субботу в интервью германскому телеканалу ARD .

"Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение", - сказал генсек НАТО, чьи слова приводит агентство Agence France-Presse.

В субботу пресс-офицер Центра информации и документации НАТО Оксана Мусиенко заявила, что сотрудники представительства НАТО на Украине переводятся из Киева во Львов и Брюссель.

Посольства ряда иностранных государств эвакуировали свой персонал из Киева и призвали сограждан покинуть Украину из соображений безопасности из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.