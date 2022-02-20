Зеленский провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств. Об этом в воскресенье сообщил офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны, которое состоялось в международном аэропорту Борисполь. Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и о состоянии боевой готовности войск", - отмечается в сообщении.