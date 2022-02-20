{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зеленский провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств

Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский по возвращении с Мюнхенской конференции по безопасности провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств. Об этом в воскресенье сообщил офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководством сил безопасности и обороны, которое состоялось в международном аэропорту Борисполь. Глава государства заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и о состоянии боевой готовности войск", - отмечается в сообщении.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
Елисейский дворец: Макрон прилагает усилия, чтобы избежать крупного конфликта на Украине
Елисейский дворец: Макрон прилагает усилия, чтобы избежать крупного конфликта на Украине
Читать полностью