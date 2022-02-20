МИД Швейцарии рекомендовал гражданам страны покинуть регионы Донецка и Луганска

ЖЕНЕВА, 20 февраля. /ТАСС/. Швейцария посоветовала своим гражданам временно покинуть регионы Донецка и Луганска. Как сообщил в субботу швейцарский МИД на своем сайте , эта рекомендация основана на нынешнем анализе ситуации на Украине.

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии "рекомендует лицам со швейцарским гражданством, находящимся в регионах Донецка и Луганска, временно покинуть эти регионы при помощи собственных средств", отметили в Берне, напомнив, что "некоторые авиакомпании сократили или приостановили полеты на Украину". Как подчеркнули в МИД, эта рекомендация "соответствует нынешнему анализу ситуации".

Ранее дипломатическое ведомство рекомендовало швейцарцам не предпринимать туристических и иных поездок, не имеющих срочного характера, на Украину. Желающим покинуть эту страну оно посоветовало воспользоваться коммерческим транспортом.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.