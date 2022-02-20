Вучич считает, что заявление Шольца об агрессии НАТО против Югославии было поверхностным

БЕЛГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что агрессия НАТО против Югославии преследовала цель остановить геноцид албанцев в Косове, было поверхностным. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич, выступая в эфире телеканала сербского агентства Tanjug.

15 февраля Шольц в ходе совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил, что для его поколения война в Европе "стала невообразимой" и нужно сделать так, "чтобы в Европе не возникла военная эскалация". В ответ российский лидер напомнил, что на его памяти уже была война в Европе: Североатлантический альянс развязал ее против Югославии, устроив в том числе бомбардировки Белграда. Шольц на это ответил, что "в Югославии была несколько другая ситуация, там была угроза геноцида, и этому необходимо было воспрепятствовать".

"Олаф Шольц - серьезный политик, что, к сожалению, уже не могу сказать обо всех политиках в Германии, хотя мог это сказать до вчерашнего дня, но и Германия изменилась. Олаф Шольц - это серьезный политик, поэтому это его заявление меня удивило и самое большое, что я скажу сейчас, чтобы более серьезным заявлением не ухудшать позицию Сербии, оно было поверхностным <...>. С Ангелой Меркель такого бы не случилось. [Владимир] Путин использует все их слабости и всю слабость их аргументации по агрессии против Югославии, и они буквально и сознательно, и подсознательно не переносят этого", - заявил Вучич.

"Слушаете [вице-президента США] Камалу Харрис, которая обоснованно призывает не трогать национальные границы, потому что они неприкосновенны. Они неприкосновенны у всех, кроме сербов, только у сербов можно их трогать и менять, здесь, как вы видите, принципа нет. Поэтому они хотят забыть о случае с Сербией, поэтому западники всегда <...> утверждают, что это первый случай войны в Европе после Второй мировой войны. Полегче, полегче, а вы забыли, что делали здесь 23 года назад, что делали в Белграде, за что убили Милицу Ракич (девочка, погибшая от бомб НАТО в Белграде), в чем была виновата погибшая маленькая Саня в Варварине, зачем вы бомбили мост в Варварине, убили 11 человек, включая детей, зачем бомбили мост в Грделице, зная, что по нему едет гражданский поезд?" - задал вопрос сербский лидер.

Агрессия НАТО против Югославии

24 марта 1999 года НАТО без санкции СБ ООН начала воздушно-наступательную операцию против Союзной Республики Югославия, она продолжалась 78 дней. Главной причиной агрессии руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Предлогом для агрессии, в которой под предводительством США приняли участие еще 18 государств - членов НАТО, стал постановочный инцидент в селе Рачак, который был представлен мировым СМИ как массовая казнь мирных албанцев сербскими военными. Впоследствии было доказано, что погибшие были переодетыми в гражданскую одежду боевиками "Освободительной армии Косова", однако инцидент в Рачаке уже объявили фактом геноцида, требующим немедленной реакции.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - это мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли.