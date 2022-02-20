ЕС осудил обстрелы на Донбассе, но назвал "сдержанной" реакцию Киева "на провокации"

Кризис на Украине

Джонсон: ситуация на Украине может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года

По словам британского премьера, существует "достаточно высокая вероятность" вторжения российских войск на Украину, которое якобы может происходить не только через Донбасс

Читать полностью