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Кризис на Украине
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ЕС осудил обстрелы на Донбассе, но назвал "сдержанной" реакцию Киева "на провокации"

При этом верховный представитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не верит в предупреждения лидеров ЛНР и ДНР о подготовке украинского наступления
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель EPA-EFE/JOHN THYS / POOL
Описание
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© EPA-EFE/JOHN THYS / POOL

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм, но при этом назвал "сдержанной" реакцию Киева на некие "провокации". Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении верховного представителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. В нем подчеркивается, что Брюссель не верит в предупреждения лидеров ЛНР и ДНР о подготовке украинского наступления.

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"ЕС осуждает использование тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов, что является прямым нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм. Мы приветствуем занятую Украиной позицию сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации", - говорится в заявлении Борреля, без уточнений, что именно подразумевается под "провокациями". "ЕС не видит никаких оснований для утверждения, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении", - говорится в заявлении.

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