ЕС осудил обстрелы на Донбассе, но назвал "сдержанной" реакцию Киева "на провокации"

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. ЕС осудил массированные обстрелы гражданских объектов на востоке Украины, сочтя их нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм, но при этом назвал "сдержанной" реакцию Киева на некие "провокации". Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении верховного представителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля. В нем подчеркивается, что Брюссель не верит в предупреждения лидеров ЛНР и ДНР о подготовке украинского наступления.
"ЕС осуждает использование тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов, что является прямым нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм. Мы приветствуем занятую Украиной позицию сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации", - говорится в заявлении Борреля, без уточнений, что именно подразумевается под "провокациями". "ЕС не видит никаких оснований для утверждения, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении", - говорится в заявлении.