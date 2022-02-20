МККК призвал стороны конфликта на Украине не наносить ущерба гражданским объектам

ЖЕНЕВА, 20 февраля. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) призвал стороны конфликта на востоке Украины не наносить ущерба гражданской инфраструктуре. В заявлении, распространенном в субботу в Женеве, он подчеркнул, что в условиях возросшей в последнее время интенсивности обстрелов работа ряда важных для населения служб оказалась под угрозой полной остановки.

Ставшее более интенсивным в последнее время вооруженное противостояние на востоке Украины "вновь поставило некоторые исключительно важные службы под угрозу полного закрытия", отметили в Красном Кресте. В МККК обратили внимание, что в последние дни "из-за боевых действий" прекратили работу, в частности, насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода и Карловская фильтровальная станция, обеспечивающие водой более 1 млн человек по обе стороны линии соприкосновения. В организации считают, что если не предпринять срочных действий по защите важных для населения служб в районах обстрелов, то "следует ожидать широкомасштабных гуманитарных последствий".

"Мы очень обеспокоены событиями на востоке Украины в последние несколько дней, - заявила руководитель делегации МККК на Украине Флоранс Жиллетт. - Гражданская инфраструктура, обеспечивающая предоставление основных услуг, а также гражданский персонал, который ею управляет, поддерживает и ремонтирует, защищены международным гуманитарным правом". "Мы напоминаем всем сторонам, что при проведении военных операций необходимо постоянно заботиться о том, чтобы не наносить вреда гражданскому населению и гражданским объектам", - отметила она, добавив, что "МККК призывает все стороны не наносить вреда гражданской инфраструктуре, имеющей исключительно важное значение для выживания населения, и соблюдать принцип избирательности, соразмерности и предосторожности".

МККК приостановил работу на ряде станций. Кроме того, приостановлены ряд планировавшихся сотрудниками Красного Креста поездок с грузами гуманитарной помощи в населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения. Вместе с тем, как подчеркнула Жиллетт, несмотря на сложную обстановку на востоке Украины, организация "продолжит работу" по оказанию помощи нуждающемуся в ней населению.