Джонсон: ситуация на Украине может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года

"План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", - утверждал Джонсон в опубликованном в субботу вечером интервью вещательной корпорации Би-би-си. По словам британского премьера, существует "достаточно высокая вероятность" вторжения российских войск на Украину, которое якобы может происходить не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу, "чтобы окружить Киев". При этом он подчеркнул, что в результате подобных гипотетических действий пострадают "не только украинцы, но и россияне".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.