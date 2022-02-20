{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Джонсон: ситуация на Украине может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года

По словам британского премьера, существует "достаточно высокая вероятность" вторжения российских войск на Украину, которое якобы может происходить не только через Донбасс

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил мнение, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.

На эту тему
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе.

"План, который мы видим, напоминает нечто, что может стать крупнейшей войной в Европе с 1945 года с точки зрения масштаба", - утверждал Джонсон в опубликованном в субботу вечером интервью вещательной корпорации Би-би-си. По словам британского премьера, существует "достаточно высокая вероятность" вторжения российских войск на Украину, которое якобы может происходить не только через Донбасс, но и через белорусско-украинскую границу, "чтобы окружить Киев". При этом он подчеркнул, что в результате подобных гипотетических действий пострадают "не только украинцы, но и россияне".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаВеликобританияКризис на УкраинеДжонсон, Борис
Кризис на Украине
Байден 20 февраля соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине
Байден 20 февраля соберет заседание Совета нацбезопасности по ситуации на Украине
Читать полностью