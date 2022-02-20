Управление ООН по делам беженцев намерено продолжать работу в Донбассе

ЖЕНЕВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Сотрудники Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) намерены продолжать работу в Донбассе, несмотря на ухудшение обстановки в сфере безопасности. Об этом сообщила в субботу ТАСС официальный представитель УВКБ Шабия Манту.

"В условиях ухудшения ситуации в последние несколько дней, ООН и наши гуманитарные партнеры предпринимают шаги для обеспечения безопасности персонала, чтобы мы могли оставаться на месте и выполнять работу, если ситуация еще больше ухудшится, вызвав усиление гуманитарных потребностей", - отметила она.

Манту сообщила, что в УВКБ "были встревожены" недавними призывами в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) к "эвакуации женщин, пожилых людей и детей". Вместе с тем она не ответила на вопросы корреспондента ТАСС о том, планирует ли УВКБ оказать помощь жителям Донбасса, направившимся в Россию в связи с нарастающей угрозой боевых действий, и поддерживают ли сотрудники управления контакты с российскими властями по этому вопросу.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром в четверг. В ДНР и ЛНР сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Президент РФ Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим в российский регион, по 10 тыс. рублей. Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что люди уже начали получать данные средства.