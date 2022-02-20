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Кризис на Украине

Громкая канонада звучит в Донецке

В частности, жители Ворошиловского и Киевского районов города сообщили, что произошло более двух десятков разрывов тяжелых боеприпасов

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Интенсивные обстрелы со стороны украинской армии слышны в ночь на воскресенье в Донецке. Канонада звучит в центральной, северной и западной частях столицы Донецкой народной республики (ДНР), сообщает корреспондент ТАСС.

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Как рассказали корреспонденту ТАСС, в частности, жители Ворошиловского и Киевского районов города, уже произошло более двух десятков разрывов тяжелых боеприпасов, обстрелы продолжаются. Предположительно, украинские силовики обстреливают город из тяжелой артиллерии.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что в ночь на воскресенье украинские войска обстреляли из минометов ряд населенных пунктов в ДНР, включая Донецк.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

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УкраинаКризис на Украине
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