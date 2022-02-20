МИД Британии объявил о создании центра по борьбе с "дезинформацией РФ" по теме Украины

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс объявила о создании центра правительственной информации по ситуации вокруг Украины, деятельность которого будет заточена на борьбу с "российской дезинформацией".

"С начала текущего месяца было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации. Мы многое делаем для борьбы с этим, поэтому мы раскрыли план, согласно которому Россия пыталась установить марионеточный режим в Киеве и осуществить провокации относительно атак со стороны Украины, хотя это неправда. Мы зафиксировали двукратное увеличение числа случаев дезинформации за прошедшую неделю, мы знаем, что Россия работает в этом направлении", - сказала Трасс в опубликованном в воскресенье интервью газете The Mail on Sunday.

Глава британского МИД добавила, что задачей нового центра, участвовать в работе которого будут эксперты из разных министерств королевства, станет распространение сведений о якобы имеющей место "дезинформационной активности РФ". "В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свои, в связи с чем на протяжении многих лет мы сталкивались с российской дезинформацией. Мы отвечаем [на действия РФ], мы работаем с нашими союзниками, чтобы [президент РФ Владимир] Путин не мог продолжать делать утверждения, не соответствующие истине", - подчеркнула Трасс.

Опасения Лондона

Трасс также выступила с утверждением, что Путин имеет большие геополитические амбиции, которые выходят за рамки ситуации вокруг Украины. "Балтийские государства находятся в зоне риска, равно как и страны Западных Балкан", - указала министр. Руководитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства также предупредила РФ о последствиях гипотетического вторжения на Украину.

Лавров и Китай

Отвечая на вопрос журналиста о том, какое впечатление на нее произвел министр иностранных дел России Сергей Лавров на прошедшей 10 февраля встрече в Москве, Трасс назвала его дипломатом "очень старой школы". "Он был [на высоких должностях] со времен СССР", - сказала она.

Кроме того, глава МИД Соединенного Королевства выразила опасения сближением России и Китая в последние годы. "Я встревожена тем, что Китай и Россия, по всей видимости, действуют сообща. Невероятно видеть то, как Китай начинает комментировать вопросы относительно того, кто должен или не должен быть членом НАТО. Конечно, нам нужно торговать с Китаем, но нам не следует становиться стратегически зависимыми от них", - заключила Трасс.

Утверждения о вторжении

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.