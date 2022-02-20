В ДНР сообщили, что украинская армия продолжает вести огонь по окраинам Донецка

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков продолжают ночью вести обстрелы территории Донецкой народной республики (ДНР). Под огонь, в частности, попадают окрестности Донецка, сообщает в воскресенье представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как указано в Telegram-канале представительства, в 02:16 (совпадает с мск) украинские силовики вновь обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка, выпустив 4 мины калибра 120 мм. Это уже шестой обстрел поселка после полуночи. Также украинская армия выпустила 5 мин калибра 120 мм по населенному пункту Зайцево Южное.

После 03:00 зафиксировано два обстрела села Спартак, расположенного на северной окраине Донецка, всего выпущено 24 мины калибра 120 мм.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.