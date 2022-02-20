В ЛНР заявили, что украинская армия почти 50 раз за сутки обстреляла территорию республики

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков 49 раз за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР), в том числе с применением тяжелого вооружения. Об этом в воскресенье сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"За истекшие сутки 19 февраля 2022 года, со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня, в том числе с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась утром в четверг. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий заявили об эвакуации жителей республик в Россию. В субботу в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.