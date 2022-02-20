В Бундестаге считают, что "Северный поток - 2" следует оставить без санкционного давления

БЕРЛИН, 20 февраля. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" следует оставить без санкционного давления. Такое мнение выразил в субботу вечером в ответ на запрос ТАСС глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата, представитель Левой партии Клаус Эрнст.

Таким образом депутат прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая заявила, что Берлин рассматривает "все варианты" ответа в случае агрессии РФ против Украины, в том числе в контексте "Северного потока - 2". В этом случае, по ее словам, ФРГ будет готова сама "заплатить высокую цену". "После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики, - сказал он. - "Северный поток - 2" нужно держать вдали от этого конфликта. Или может быть Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам?"

Парламентарий напомнил, что США начали вводить экстерриториальные санкции еще до обострения украинского конфликта, но при этом сами покупают нефть из России.

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой "дочки". Процесс приостановлен до тех пор, пока передача основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании не будет завершена и Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Как только они поступят, снова начнется отсчет периода проверки.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии.

29 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с партнерами выполнила свою задачу по созданию "Северного потока - 2", теперь слово за европейцами. "Северный поток - 2", как отметил президент, готов к работе. Путин подчеркнул, что как только партнеры в Европе примут решение о начале работы, туда сразу же начнут поступать большие дополнительные объемы российского газа. Президент выразил уверенность, что запуск "Северного потока - 2" приведет к снижению цен на газ в Европе.

Германии сейчас нужно больше газа, поскольку страна отказывается от угольной и атомной энергетики.

Утверждения о вторжении

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.