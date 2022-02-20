Моррисон назвал запугиванием наведение с корабля КНР лазера на разведсамолет ВВС Австралии

СИДНЕЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон осудил поведение китайских военных, посчитав "актом запугивания" наведение лазера на разведывательный самолет австралийских ВВС. Об этом глава правительства заявил в воскресенье в ходе выступления перед журналистами.

"Я очень обеспокоен действиями, связанными с использованием лазера по отношению к австралийскому самолету наблюдения. Я не вижу в этом ничего другого, кроме акта запугивания, необоснованного и неспровоцированного. Австралия никогда не смирится с подобными действиями", - заявил Моррисон, отметив, что Пекину "придется объяснить, почему корабль, будучи в исключительной экономической зоне Австралии, предпринял такие опасные действия".

Также глава австралийского правительства указал, что считает инцидент "угрозой, для противодействия которой должны объединиться все страны региона". "Это не просто послание для <…> Австралии, на которое мы ответим, но и признак того, что угрозы и запугивания могут коснуться всех стран в регионе", - подчеркнул он.

Как сообщило австралийское оборонное ведомство вечером в субботу, инцидент в Арафурском море произошел 17 февраля, когда многоцелевой морской самолет австралийских ВВС P-8A Poseidon обнаружил луч лазера, наведенный на свой борт с корабля ВМС Китая, что "является серьезным инцидентом с точки зрения безопасности". "Подобные действия потенциально могут поставить под угрозу жизни людей, и мы решительно осуждаем непрофессиональное и небезопасное поведение [китайских] военных. Такое поведение не соответствует стандартам, соблюдение которых мы ожидаем от профессиональных военных", - указали в ведомстве.

Обострение отношений Австралии и КНР

Отношения двух государств начали ухудшаться с 2018 года, когда Австралия не допустила китайскую компанию Huawei к контрактам на поставку оборудования для создания в стране сети 5G, а годом позднее обвинила власти КНР в нарушении прав человека в Синьцзяне и Гонконге. Ситуация еще больше обострилась после того, как несколько австралийских чиновников упрекнули Пекин в сокрытии достоверных сведений о коронавирусной инфекции, а глава Моррисон призвал международное сообщество провести международное расследование действий Китая в начале пандемии.

На фоне этих противоречий Китай ввел пошлины в размере почти 80% на ячмень и на вино, поставляемые из Австралии, а также запретил поставки говядины от четырех ведущих австралийских производителей и ограничил импорт австралийского угля. Канберра в декабре 2020 года подала иск во Всемирную торговую организацию, оспаривая эти решения Пекина. В апреле 2021 года федеральное правительство Австралии аннулировало международные соглашения, заключенные Китаем с одним из ее регионов (штат Виктория) в рамках инициативы "Один пояс - один путь", как не соответствовавшие внешнеполитическим интересам, и пообещала разорвать договор аренды морского порта в Дарвине, заключенный в 2015 году сроком на 99 лет.