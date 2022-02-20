Эксперт считает, что заявление Зеленского о Будапештском меморандуме безответственно

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Улинкин/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности выхода его страны из Будапештского меморандума, согласно которому Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность, является безответственным, это просто попытка напомнить о себе. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал в субботу политолог Леонардо Пас Невес из бразильского Фонда Жетулиу Варгаса.

"Полагаю, что это просто попытка Украины, а точнее Зеленского, с помощью угрозы попытаться напомнить о себе", - говорит эксперт. По его мнению, основные переговоры по ситуации на Украине идут вокруг того, "что говорит Россия и делает [президент РФ Владимир] Путин, и того, что с другой стороны заявляют в НАТО, США, во Франции, Германии и Великобритании". "Украина находится в стороне от этой дискуссии, вероятно, они этим обеспокоены", - поясняет он.

Само же заявление Зеленского, считает Невес, является безответственным. "Ни Россия, ни НАТО не заинтересованы в том, чтобы Украины превратилась в ядерную державу", - считает политолог, отмечая, что таким образом Киев нарушил бы Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), участником которого он является. Ранее, напоминает эксперт, государства, пытавшиеся использовать ядерные технологии в военных целях становились объектом санкций. "Думаю, что Украина столкнется с сильным давлением со всех сторон, чтобы не допустить ее выхода из меморандума и не позволить ей ввязаться в ядерную авантюру", - подытожил Невес.

Потенциальный положительный эффект такого шага для Украины кажется эксперту сомнительным. "Она ничего не выиграет, ввязавшись в данный момент в разработку ядерных военных технологий, ни [в отношениях] с Россией, ни с Западом. Это просто бравада", - считает политолог, подчеркивая, что заявление президента Украины не способствует снижению напряженности.

"Зеленский не политик. Он, конечно, пытается решить проблему, но за счет эскалации. Видя, что другие повышают ставки, <...> добиваясь выгод для себя, Украина не знает, каким образом оказаться в выигрыше. Возможно, это попытка Зеленского пойти ва-банк, фактически же он не планирует этого делать (выходить из Будапештского меморандума)", - говорит Невес. "Никто его в этом не поддержит", - резюмирует эксперт.

О возможности выхода Украины из Будапештского меморандума

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД страны созвать саммит стран - участниц Будапештского меморандума. По его словам, "если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то [меморандум] будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году".

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США.

10 февраля текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, которая была подписана еще Францией и Украиной, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует до сих пор.