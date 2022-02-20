Столтенберг заявил, что страны НАТО не договаривались отказаться от расширения на восток

ТАСС, 20 февраля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не договаривались отказаться от расширения альянса на восток.

"В НАТО принимают совместное решение все 30 стран-членов. Нет такого решения, где страны НАТО договорились отказаться от написанного в основополагающем договоре НАТО - Вашингтонском договоре", - заявил Столтенберг в субботу в интервью германскому телеканалу ARD.

В 1949 году в Вашингтоне главы МИД 12 государств (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали Североатлантический договор для "укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе". Согласно статье 10 документа, участники соглашения по всеобщему согласию могут предлагать любому другому европейскому государству присоединиться к альянсу.

Издание Der Spiegel 18 февраля сообщило со ссылкой на архивные документы, что западные страны действительно обещали руководству Советского Союза в 1991 году не расширять НАТО на восток. По его информации, первоначально этот документ находился под грифом "секретно". В нем идет речь о встрече представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая прошла в Бонне 6 марта 1991 года. В частности, тогда представитель США Раймонд Зайтц отметил: "Мы дали четко понять Советскому Союзу - на переговорах "два плюс четыре", а также в рамках других переговоров, - что не будем извлекать выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы". "НАТО не должно ни формально, ни неофициально расширяться на восток", - добавил он.