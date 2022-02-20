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Кризис на Украине
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В ЛНР сообщили, что украинские военные попытались атаковать позиции сил республики

Официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что действия украинских вооруженных сил привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения

ЛУГАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить атаку на позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил в воскресенье официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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"В районе 5 утра (совпадает с московским временем - прим. ТАСС) 20 февраля военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец. В результате боестолкновения противник понес потери и отступил", - сказал он.

"Преступные действия украинских вооруженных сил привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения. Дополнительные данные уточняются", - проинформировал Филипоненко.

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