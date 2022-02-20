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Кризис на Украине

Спецназ МГБ ДНР обезвредил в Донецке группу украинских диверсантов

В ведомстве сообщили, что при попытке задержания диверсанты оказали вооруженное сопротивление

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Спецназ Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой народной республики 19 февраля обезвредил в Донецке группу украинских диверсантов, которые планировали провести взрывы на объектах инфраструктуры. Об этом в воскресенье заявили в МГБ ДНР.

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"19 февраля 2022 года в ходе реализации оперативной информации сотрудниками спецназа Министерства государственной безопасности Донецкой народной республики на территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики", - говорится в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что при попытке задержания диверсанты оказали вооруженное сопротивление, в результате чего два бойца спецназа получили огнестрельные ранения. "Действиями спецназа МГБ ДНР преступная деятельность представителей террористического киевского режима была пресечена", - добавили в министерстве.

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