КГБ Белоруссии выявил группы, которые готовили срыв конституционного референдума

МИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии выявили группы, которые под руководством иностранных кураторов планировали срыв конституционного референдума. Об этом в воскресенье заявил начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек.

"Пресечена деятельность группы лиц, которые предпринимали попытки незаконного воздействия на членов избирательных комиссий по проведению референдума, - рассказал он в эфире белорусского телеканала "ОНТ". - Их действия были направлены на срыв референдума, на воспрепятствование реализации гражданами Республики Беларусь конституционного права на участие в управлении и жизни общества и государства, что является тяжким преступлением и экстремизмом". По словам Бычека, КГБ известны "все заказчики, организаторы, исполнители, координаторы и спонсоры преступных деяний".

Люди, которые получали указания из-за рубежа, продолжил он, призывали портить бюллетени, запугивать членов избирательных комиссий и угрожать им. В частности, в письмах, которые они отправляли от имени милиционеров и судей, содержались прямые угрозы.

В соответствии с указом президента Белоруссии Александра Лукашенко, конституционный референдум пройдет 27 февраля. Досрочно проголосовать можно с 22 по 26 февраля. Ранее государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович обращал внимание, что действующие за границей антибелорусские центры рассматривают проведение референдума как возможность радикализировать протест извне.