МО Турции назвало дезинформацией часть сообщений в СМИ по военной активности на Украине

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Сообщения в средствах массовой информации о военной активности на Украине нужно оценивать осторожно, так как часть из них является дезинформацией. Такое мнение выразил в воскресенье министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Там наблюдается военная активность, которая имеет некоторые последствия. В СМИ есть некоторые сообщения об этом, их нужно очень осторожно оценивать, потому что речь идет о дезинформации и фейк-ньюс". В связи с этим необходимо предотвратить появление ряда нежелательных ситуаций", - цитирует его газета Sabah.

Кроме того, Акар подчеркнул, что на Мюнхенской конференции по безопасности Турция прокомментировала ситуацию вокруг Конвенции Монтрё о режиме проливов. "Мы заявили, что положения конвенции выгодны для всех сторон. Мы искренне желаем, чтобы страны на побережье Черного моря жили в безопасности и комфорте", - добавил глава Минобороны республики.