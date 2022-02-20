{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине
Обновлено 

МО Турции назвало дезинформацией часть сообщений в СМИ по военной активности на Украине

АНКАРА, 20 февраля. /ТАСС/. Сообщения в средствах массовой информации о военной активности на Украине нужно оценивать осторожно, так как часть из них является дезинформацией. Такое мнение выразил в воскресенье министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Там наблюдается военная активность, которая имеет некоторые последствия. В СМИ есть некоторые сообщения об этом, их нужно очень осторожно оценивать, потому что речь идет о дезинформации и фейк-ньюс". В связи с этим необходимо предотвратить появление ряда нежелательных ситуаций", - цитирует его газета Sabah.

Кроме того, Акар подчеркнул, что на Мюнхенской конференции по безопасности Турция прокомментировала ситуацию вокруг Конвенции Монтрё о режиме проливов. "Мы заявили, что положения конвенции выгодны для всех сторон. Мы искренне желаем, чтобы страны на побережье Черного моря жили в безопасности и комфорте", - добавил глава Минобороны республики.

Теги
УкраинаТурцияКризис на Украине
Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
ДНР и ЛНР на фоне обострения объявили об организации выезда населения в Россию. На следующий день главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали указы о всеобщей мобилизации
Обострение ситуации в Донбассе.
Читать полностью